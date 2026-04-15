В МВД объяснили, как система на вокзале Петербурга спутала музыканта с Гордоном*

Глава пресс-службы управления на транспорте МВД России по СЗФО Елена Шелихова прокомментировала инцидент на Московском вокзале Петербурга, где система распознавания лиц приняла рок-музыканта Дмитрия Галяминских за украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом Шелихова рассказала изданию «Подъём».

«Никогда не случалось. Не то что перепутали, но это же роботы. Ничего страшного не произошло. Просто человека проверили и отпустили с богом. Просто очень похож музыкант», — сказала она, отметив, что это первый случай ошибки системы на её памяти.

Музыканта задержали по горячим следам, но после установления личности отпустили. В транспортной полиции подчеркнули, что инцидент исчерпан, а система продолжает работать в штатном режиме. Сам Галяминских уже вернулся к творческой деятельности.

Напомним, в Санкт Петербурге система распознавания лиц по ошибке задержала рок-музыканта Дмитрия Галяминских, спутав его с украинским журналистом Дмитрием Гордоном*. Полицейские задержали «подозреваемого», но мужчина отказался признавать себя причастным. Стражи порядка ощупали его лицо и волосы, чтобы убедиться, что это не загримированный Гордон, после чего отпустили музыканта.

