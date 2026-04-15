15 апреля, 16:52

Песков заявил, что Россия не участвует в военных действиях в Иране

Россия не принимает участия в военных действиях в Иране и не оказывает военной поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

«Россия не принимает участие и не является участником этих военных действий. Это не наша война», — отметил Песков. Он ответил на вопрос о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы.

По его словам, Россия не вовлечена в происходящие события. Таким образом, позиция Москвы остаётся неизменной.

Ранее Песков заявил, что Россия сохраняет предложение принять обогащённый уран из Ирана, однако оно пока не было реализовано. Представитель Кремля также отметил, что Москва по-прежнему сохраняет верность ранее обозначенной позиции.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Александра Мышляева
