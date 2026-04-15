Песков: Путин не теряет связи со всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин не теряет контактов с участниками конфликта на Ближнем Востоке, в том числе с США и Израилем, которые развязали боевые действия, атаковав Иран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью India Today.

«Путин находится в постоянном контакте и постоянном диалоге с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана, с израильтянами. Мы поддерживаем контакт с Вашингтоном. У нас есть определённые каналы связи. И это даёт нам возможность выразить нашу позицию и призвать к миру для всех», — пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что право Ирана на обогащение урана в мирных целях является неотъемлемым. Министр подчеркнул, что Россия примет любой подход иранской стороны — захочет ли Тегеран взять паузу или настаивать на сохранении этого права. Лавров также напомнил, что Москва, как и при согласовании программы 2015 года, готова сыграть свою роль в решении й этой проблемы. Речь идёт о переработке высокообогащённого урана топливного уровня, а также о передаче на хранение в Россию определённого количества.