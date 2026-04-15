Baijiahao: Манёвр Путина в стиле «кошки-мышки» встревожил Лондон

На фоне эскалации на Ближнем Востоке внимание мировой повестки оказалось приковано к Ирану. Однако, как пишет китайское издание Baijiahao, параллельно события разворачиваются и в Северной Атлантике. Авторы материала утверждают, что в регионе началась «игра в кошки-мышки». Речь идет о повышенной активности российского флота рядом с британским побережьем.

В публикации отмечается, что власти Великобритании выразили обеспокоенность происходящим. Ранее министр обороны Джон Хили заявлял о росте активности российских подлодок вблизи подводной инфраструктуры.

По данным Baijiahao, речь может идти об объектах вроде оптоволоконных кабелей на дне Атлантики. Их называют уязвимым элементом, повреждение которого может привести к серьезным последствиям .Китайские журналисты считают, что действия России могли быть демонстративными. По их версии, это сигнал Лондону на фоне других международных событий.

