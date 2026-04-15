

15 апреля, 17:14

МИД Ирана заявил о крепких отношениях с Россией и сотрудничестве в атомной сфере

Иран заявил о прочных отношениях с Россией и развитом сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи на брифинге.

«У Ирана и России очень хорошие отношения. Иран и Россия имеют давнюю историю плодотворного взаимовыгодного сотрудничества в ядерной сфере…» — отметил Багаи. Он также напомнил о взаимодействии в рамках ядерной сделки.

По его словам, Москва сыграла важную роль в заключении Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. Стороны продолжают развивать партнёрство в этом направлении. В Тегеране подчеркнули, что сотрудничество остаётся взаимовыгодным. Контакты между странами продолжаются на регулярной основе.

Песков: Россия надеется, что удары по Ирану не возобновятся
Ранее Багаи опроверг информацию о достижении договорённости с США о продлении режима прекращения огня. Своё заявление представитель дипведомства озвучил на брифинге. По его словам, консультации с участием пакистанского посредника всё ещё идут.

Александра Мышляева
