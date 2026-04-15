Песков призвал не преувеличивать прибыль РФ от конфликта на Ближнем Востоке

Россия вовсе не выигрывает от военного противостояния на Ближнем Востоке, которое привело к резкому удорожанию энергоресурсов на мировом рынке, хотя Москва имеет небольшой профицит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту India Today.

«Не стоит преувеличивать, сейчас на новостном рынке ходит много слухов по этому поводу, но не стоит преувеличивать. Да, у нас есть небольшой профицит, но это не так важно для нашего бюджета, и для экономики в целом», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщалось, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте 2026 года увеличился на 4,7% относительно февраля, достигнув 7,13 млн баррелей в сутки. Такие данные содержатся в отчёте Международного энергетического агентства. Доходы от экспорта практически удвоились на фоне подорожания энергоносителей на мировых рынках, составив 19,04 млрд долларов.