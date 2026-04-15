Певица Жасмин помогла семье из Дагестана, лишившейся жилья из-за потопа

Певица Жасмин помогла семье из Дагестана, которая лишилась жилья из-за разрушительного потопа. Женщина в одиночку воспитывает двоих детей и ухаживает за пожилой матерью. Доход на всю семью — около 40 тысяч рублей в месяц.

«Сейчас обо всём думаешь — и думаешь, как бы не сойти с ума от этого всего... У меня нет ни отца, ни брата, ни мужа. Есть только двое детей и мама. Приходится тянуть на себе. Я сама после операции, у меня в позвоночнике штифты», — рассказала девушка RT.

По словам женщины, вода пришла внезапно и за несколько часов смела всё, что было нажито годами. Она рассказала, что у них был большой забор и большие двери, но дверь просто унесло.

Девушке, пострадавшей от наводнения, требуется новая операция на позвоночнике. Певица Жасмин купила ей одежду, стиральную машину и оплатила временное жильё. Пострадавшая поблагодарила артистку и всех неравнодушных людей, сказав, что без их поддержки они бы не справились.

По данным МЧС, в Дагестане сохраняется сложная обстановка после наводнения. Подтопленными остаются около 1 тыс. жилых домов в восьми населённых пунктах, а также приусадебные участки и автомобильные дороги.