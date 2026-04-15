15 апреля, 18:19

Главу «Карводоканала» отправили под домашний арест после отравлений в Дагестане

Обложка © VK / Советский районный суд г. Махачкалы

Директору муниципального унитарного предприятия «Карводоканал» в Карабудахкентском районе Дагестана назначен домашний арест по делу о массовом отравлении людей. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Объявление меры пресечения главе «Карводоканала». Видео © VK / Советский районный суд г. Махачкалы

Гособвинитель, учитывая признание вины подсудимым, небольшую тяжесть инкриминируемого деяния и наличие на иждивении малолетних детей, поддержал меру, не связанную с заключением под стражу.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста с соответствующими ограничениями. Срок действует до 4 июня 2026 года.

Задержаны главред телеграм-канала «Сапа» и полицейский из Махачкалы, который за деньги сливал информацию

Руководитель организации обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, с 30 марта по 2 апреля 2026 года он не принял должных мер для устранения нарушений санитарных норм. В результате жителям села Карабудахкент поставлялась загрязнённая вода, что привело к массовому заражению острой кишечной инфекцией. В местную больницу госпитализирован 51 человек, из которых 41 — дети.

Юрий Лысенко
