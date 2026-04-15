ВС РФ впервые оправдал осуждённого за педофилию

Верховный суд России впервые оправдал человека, осуждённого за педофилию. Уроженец Башкирии Денис Голов провёл 3,5 года в колонии за преступление, которого не совершал. Главной уликой стали два коротких видеоролика (одна и три секунды), снятые его бывшей женой в момент семейного конфликта. «База» связалась с оправданным и поделилась его историей.

Мужчину приговорили к 12,5 года, но после многократных обращений в высшие инстанции и личного письма главе Верховного суда дело пересмотрели. 4 марта 2026 года Голова полностью оправдали, признав право на реабилитацию.

История началась со стремительного романа и свадьбы. Денис Голов воспитывал пасынка Радмира как родного, присутствовал на родах дочери Миры и перерезал пуповину. После развода отношения с супругой Светланой обострились: она требовала передачи квартиры, алиментов и угрожала «посадить за педофилию», если дети не будут слушаться мать.

Кульминация наступила в ноябре 2022 года. Денис мылся в ванне, когда туда забежала 4-летняя дочь. Светлана с камерой ворвалась следом, сняла происходящее со словами «Вот ты и попался» и ушла, даже не попытавшись вытащить ребёнка. Через неделю мужчину задержали в аэропорту.

В СИЗО «Кресты» Денис прошёл «школу жизни», научился противостоять давлению сокамерников и даже стал неформальным «смотрящим» за камерой. Суд приговорил его к 12,5 года. В апелляции один из судей указал на отсутствие состава преступления, но коллегия оставила приговор в силе.

Только после вмешательства Верховного суда справедливость восторжествовала. Однако после освобождения школа отказалась пускать Дениса к дочери без документов, а бывшая жена продолжает жить в его квартире с новым возлюбленным. Сейчас оправданный готовит иски о клевете, компенсации и возврате имущества, но главное для него — увидеть детей.

