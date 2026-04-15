15 апреля, 19:46

«Торпедо» обыграло «Металлург» и сократило счёт в серии плей-офф КХЛ

Обложка © Telegram / ХК Торпедо

Нижегородское «Торпедо» победило магнитогорский «Металлург» в четвёртом матче серии второго раунду плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Гости забросили по шайбе в двух стартовых периодах, отличились Александр Петунин (4-я минута) и Артём Минулин (21), однако в третьей 20-минутке хозяева ответили голами Владислава Фирстова (41), Алексея Кручинина (47). В овертайме на 77-й минуте Егор Виноградов реализовал большинство и принёс победу своей команде.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Металлурга». Пятая игра состоится 17 апреля в Магнитогорске.

Ранее Life.ru рассказывал, что действующий чемпион Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» первым вышел в полуфинал плей-офф КХЛ. Команда закрыла серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0.

Артур Лапсаков
