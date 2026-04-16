Суд арестовал эскортницу за фото в нацистской фуражке на сайте интим-услуг

Московский суд отправил под арест на 13 суток девушку из сферы интим-услуг. Причина — фотография в анкете на специализированном сайте. На снимке девушка позировала в фуражке с нацистской символикой. Информация об этом содержится в картотеке судебных материалов.

Протокол составили по статье 20.3 КоАП РФ, которая запрещает публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики.

«Полученные изображения размещены в открытом доступе для обозрения и направлены в адрес неопределённого круга граждан», — указано в опубликованных документах.

Сама девушка утверждала, что головной убор она использовала для личных целей. Суд не принял эти аргументы. Апелляционная инстанция в середине апреля признала решение законным.

Ранее Life.ru рассказывал, как польский депутат вышел к трибуне с флагом Израиля со свастикой. Инцидент произошёл в польском Сейме с участием депутата Конрада Берковича. Представитель ультраправого объединения вышел к трибуне с флагом Израиля, но на полотнище вместо звезды Давида было изображение свастики.