Больше не «серая зарплата»: Оклад медиков будет составлять минимум половину дохода

В России изменится система начисления зарплат работникам сферы здравоохранения. Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами рекомендовало устанавливать оклад медиков в размере не менее 50% от общей суммы заработной платы. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА «Новости».

Рекомендуется усовершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы доля оклада в структуре дохода составляла минимум половину без учёта компенсационных выплат. При этом уровень зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода.

Новые рекомендации нацелены на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности работы в сфере здравоохранения, а также на снижение дифференциации оплаты труда внутри региона.

Кроме того, для медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, повышение зарплаты должно производиться минимум на 4% от размера оклада, который устанавливают для работы в нормальных условиях.

Ранее Life.ru писал, что средняя зарплата в России выросла почти в пять раз с 2010 года. Если в 2010 году средний заработок составлял около 21 тысячи рублей, то в январе 2026 года начисленная зарплата достигла 103,6 тысячи рублей. В расчёт включаются премии и дополнительные выплаты, речь идёт о суммах до вычета налогов.