16 апреля, 02:52

Израиль не согласовал прекращение огня с «Хезболлой» на юге Ливана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось без принятия решения о прекращении огня с «Хезболлой» на юге Ливана. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Кабинет заседал в среду вечером несколько часов, однако встреча «завершилась без решения о прекращении огня». Несмотря на то, что днём ранее о возможном перемирии писали ливанские СМИ, таких планов нет.

Израильская пресса обратила внимание, что встреча кабинета состоялась после того, как США попросили израильтян ввести «временное, символическое прекращение огня в Ливане». Власти Ливана, в свою очередь, заявили, что такой шаг может помочь усилиям по разоружению «Хезболлы».

При этом в ходе недавних заседаний кабинета несколько министров заявляли о несогласии с перемирием, а некоторые призвали к гораздо более значительной эскалации военных действий.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» Мохамуд Комати заявил, что нынешние предложения о прекращении огня представляются серьёзными, но нет уверенности, что оно будет соблюдаться.

Переговоры между Израилем и Ливаном прошли во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после встречи заявили, что призывают к прекращению огня и возвращению перемещённых лиц в свои дома.

«Хезболла» не сдаётся: Потери Израиля в боях с Ливаном стали беспрецедентными с 1980-х годов

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп хочет завершить войну с Ираном как можно скорее. Американский лидер выразил убеждение, что единственным способом вернуть Тегеран за стол переговоров является усиление давления.

Юния Ларсон
