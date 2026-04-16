В Госдуме предложили бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в любых банкоматах

В Госдуме предложили разрешить россиянам бесплатно снимать наличные в любых банкоматах страны. Не важно — принадлежит терминал вашему банку или нет. Комиссию за операцию платить не придётся. С инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов. Он установил лимит — до 10 тысяч рублей.

Сейчас люди сильно зависят от цифровых финансовых сервисов. Поэтому бесперебойный доступ к собственным средствам становится особенно важным, пояснил парламентарйи РИА «Новости».

Чернышов добавил, что реализация этой меры обеспечит базовую финансовую доступность в критических ситуациях. Инициатива повысит защищённость граждан и укрепит доверие к национальной платёжной инфраструктуре.

Парламентарий также предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий. Это позволит реализовать инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан. Банки сами урегулируют взаимные расчёты.

Ранее в Тамбовской области начался эксперимент по внедрению «белых банкоматов». Единый оператор сети небанковских устройств выдачи наличных будет брать с местных кредитных организаций абонентскую плату.