Трамп: Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры впервые за 34 года

Американский президент Дональд Трамп анонсировал историческую встречу. В своей соцсети Truth Social он написал, что в четверг, 17 апреля, состоятся переговоры между лидерами Израиля и Ливана.

«Прошло много времени с тех пор, как лидеры двух стран последний раз разговаривали, а точнее — 34 года. Это произойдёт завтра. Отлично», — заявил Трамп.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с момента начала боевых действий пересёк границу Ливана, чтобы проинспектировать территории, которые контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поездка состоялась 12 апреля, однако детали визита не разглашались.