В офисе IT-компании экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

Правоохранители нагрянули в офис компании RC Group в Санкт-Петербурге. Как сообщил телеканал 78.ru, в организации прошли обыски, а операции по ряду счетов были приостановлены. Компанию подозревают в деятельности по принципу финансовой пирамиды. Генеральный директор от комментариев отказался.

RC Group основана в 2020 году в Петербурге и позиционирует себя как разработчик высокотехнологичных решений для бизнеса и создатель экосистемы лояльности. СЕО и соучредителем компании является Мария Михайлова, экс-кандидат в губернаторы Петербурга. Обыски, по данным источника, могут быть связаны с ростом налоговой задолженности и иском со стороны ФНС. Общий долг организации превысил 14,7 миллиона рублей.

Ранее в России была пресечена деятельность преступной группы, организовавшей крупнейшую площадку по так называемому «бумажному НДС». Злоумышленники предоставляли бизнесу фиктивные налоговые вычеты и занимались обналичиванием денежных средств. В результате их действий федеральный бюджет недополучил более 1,2 триллиона рублей.