Тест актёра Бурака Дениза на наркотики оказался положительным
Бурак Дениз. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _burakdeniz
Результаты теста популярного турецкого актёра Бурака Дениза на наркотики оказался положительным. В его организме обнаружены следы употребления кокаина и марихуаны. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Дениз, ставший известным после исполнения роли в сериале «Королева ночи», был задержан 9 апреля вместе с рядом других звёзд по подозрению в употреблении и сбыте наркотиков.
Актёра отпустили на свободу под обязательство регулярно отмечаться в полицейском участке. Аналогичную меру применили к ещё четверым задержанным, включая актрису Серру Пиринч, у которой также нашли марихуану и кокаин.
Генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез сообщил, что тесты на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку. Всего в рамках расследования задержаны более 250 человек.
Ранее Life.ru писал, что Бурак Дениз и ещё 13 турецких артистов оказались среди задержанных в ходе масштабной антинаркотической операции в Стамбуле. Всего были выданы ордеры на задержание 14 человек, из которых 11 уже взяты под стражу. В числе фигурантов – рэпер Эндер Эроглу, известный как Норм Эндер, а также Эмир Джан Игрек, Хафсанур Санджактутан и другие.
