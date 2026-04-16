Тяжёлая судьба Лёни Голубкова: Звезда рекламы 90-х оказался на грани слепоты

Владимир Пермяков, ставший всенародно известным после роли Лёни Голубкова в рекламе МММ, столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. У 73-летнего артиста резко ухудшилось зрение, что поставило его под угрозу полной слепоты, узнал SHOT.

После обращения в одну из московских клиник медики диагностировали у мужчины ядерную катаракту. Чтобы сохранить способность видеть, пациенту потребовалось хирургическое вмешательство. Специалисты провели замену хрусталика, операция прошла успешно, и сейчас зрение исполнителя постепенно восстанавливается.

Неприятности со здоровьем начали преследовать пенсионера ещё год назад. Тогда врачи выявили у него диабет, сопровождавшийся болями в области сердца. Из-за эндокринного заболевания артисту пришлось кардинально изменить рацион: под запрет попали газированные напитки и колбасные изделия.

Теперь список ограничений расширился. Владимиру пришлось исключить из распорядка дня интенсивные физические нагрузки, включая регулярные пятикилометровые пробежки, которыми он увлекался ранее.

Сам актёр признаётся, что сейчас переживает непростой период. Карьера в кино не складывается: режиссёры не приглашают его на серьёзные роли, считая заложником одного образа. Попытки подзаработать участием в телешоу едва не стоили ему столичной надбавки к пенсии.

Ситуацию усугубили аферисты, выманившие у мужчины почти 200 тысяч рублей. Отчаявшись, он даже обращался к астрологам за прогнозом, надеясь на перемены к лучшему, однако удача пока не повернулась к нему лицом.