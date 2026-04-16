Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 05:50

Финляндия может пересмотреть сделки россиян с уже купленной недвижимостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers

Власти Финляндии рассматривают возможность пересмотра ранее заключенных сделок с недвижимостью, приобретённой гражданами России. Об этом ТАСС сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По словам дипломата, ограничения для граждан РФ вводились постепенно и со временем только усиливались. Итогом стал полный запрет на покупку объектов, который вступил в силу в 2025 году. Теперь, как отметил Кузнецов, обсуждаются ещё более жёсткие меры. Он указал, что, судя по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, в Хельсинки не намерены останавливаться на уже принятых решениях.

«Теперь военные хотели бы получить возможность пересмотреть уже заключенные сделки с недвижимостью задним числом», — пояснил посол.

При этом он уточнил, что соответствующие нормы пока не утверждены и не применяются. Однако финские власти уже демонстрировали готовность отходить от базовых принципов правового государства, когда речь идёт о России. В случае принятия таких решений российская сторона намерена поддерживать своих граждан. Посол заверил, что им окажут необходимую помощь и содействие.

Финляндия развернёт вдоль границ с Россией более сотни гаубиц K9 Thunder

Между тем отношение к России в Финляндии отражается не только на политике, но и на культурной сфере. В стране приняли решение изменить подход к представлению наследия художника Ильи Репина. Речь идет о корректировке его национальной принадлежности.

Милена Скрипальщикова
