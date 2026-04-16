В Коми ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Корткеросском районе Республики Коми разыскивают 9-летнего Сергея Габова, который пропал в селе Вомын 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «ЛизаАлерт» региона.

О местонахождении ребёнка ничего не известно с середины апреля. К поискам уже подключились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры направились в населённый пункт, где в последний раз видели мальчика. Работы ведутся на месте с привлечением местных сил.

Сергей имеет рост около 125 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был в зелёной куртке, серых джинсах и синих резиновых сапогах. Именно в этой одежде его могли заметить очевидцы.

«Просим сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поиски 30-летнего Артёма Гребенкина, исчезнувшего в Екатеринбурге 10 апреля, завершены. Мужчина найден в Москве. В день исчезновения он вышел из дома, направляясь на собеседование, однако до места так и не добрался.