Вплоть до рака печени: Паразитолог раскрыл реальную картину заражения описторхозом в России

Официальная статистика по описторхозу в России сильно занижена: реальное число заражённых в разы выше. Такое мнение высказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. Эксперт пояснил, что точная диагностика требует дуоденального зондирования, а лабораторий с такой услугой в стране мало.

Описторхоз вызывают плоские черви, которые живут в речной рыбе карповых пород, отметил паразитолог в беседе с Общественной Службой Новостей. Чаще всего болезнь фиксируют в Сибири и на Урале. С каждым годом географию заболевания расширяет миграция людей.

Симптомы описторхоза у всех разные. У кого-то начинается аллергия, у других — боли в правом подреберье, жидкий стул. В тяжёлых случаях паразиты повреждают печень, что может привести к фиброзу и даже раку.

Самый надёжный способ защиты — не есть речную рыбу и икру. Паразиты погибают только при заморозке до −72 градусов на две недели или при термообработке выше 290 градусов. Эксперт предупредил, что описторхоз не всегда удаётся вылечить с первого раза. Некоторые пациенты живут с паразитами годами, потому что лекарства действуют только на взрослых особей.

Ранее в Башкирии резко выросло число заболевших описторхозом. Роспотребнадзор зафиксировал увеличение случаев с 11 в 2024 году до 26 в 2025-м. Таким образом, количество заражённых выросло почти в 2,4 раза. Среди детей ситуация иная — здесь наблюдается снижение: с двух случаев до одного.