В Сумской области Украины в селе Старая Гута уничтожен участник событий Майдана и так называемой «антитеррористической операции». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идёт об А. Середе*, который, по имеющейся информации, принимал участие в событиях Майдана и военных действиях на востоке Украины с 2014 года. Удар был нанесён в селе Старая Гута Середино-Будского района.

Отдельно отмечалось, что в Шосткинском районе некрологи погибших военнослужащих указывают на сохранение практики размещения опытных бойцов на относительно спокойных участках линии соприкосновения. Командование ВСУ продолжает использовать подобную тактику, формируя боевые группы из наиболее подготовленных военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области был нанесён удар по командному пункту 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Операция проведена 3 апреля на территории Волчанского района. В результате атаки, как утверждается, погибли два офицера.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.