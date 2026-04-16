Друзья военблогера Воеводы не верят в его самоубийство и надеются, что он жив

В окружении гвардии старшего лейтенанта и военблогера Алексея Земцова (известного под псевдонимом Воевода) появилась версия, что пилот мог быть жив. Несмотря на появившееся в его канале прощальное сообщение, друзья и коллеги отказываются верить в самое страшное.

Так, журналистка Анастасия Кашеварова надеется, что Земцов так и не совершил рокового шага.

«Столько мы бились за тебя, все твои товарищи — Антоха, Кирилл, Серега и тот, кого нельзя называть», — написала она.

Военблогер Кирилл Фёдоров (автор канала «Война. История. Оружие») отметил, что Земцов давно вёл разговоры о суициде, и товарищи пытались его отговорить.

«Я до сих пор, ещё раз говорю, я до сих пор надеюсь, что Лёша меня услышал», — поделился Фёдоров.

Он также предположил, что прощальные видео были сделаны намеренно громко — чтобы донести до публики правду и видение ситуации лётчика. Сейчас близкие Воеводы продолжают цепляться за эту надежду.

Напомним, информация о смерти блогера появилась из-за опубликованного им ранее видео. По данным военного эксперта Рожина, трагедия произошла на фоне серьёзных потрясений в жизни офицера. По имеющимся сведениям, он столкнулся с тяжёлым конфликтом по месту службы и изменой супруги.