SHOT: Автор канала «Воевода вещает» Алексей Земцов жив
Алексей Земцов. Кадр видео © Telegram / Воевода вещает
Военкор Алексей Земцов жив, пишет SHOT. Покончить с собой автору канала «Воевода вещает» не дали близкие, которые находились с ним на связи. Сейчас ведутся его поиски.
Как стало известно телеграм-каналу, Земцов мог самовольно оставить часть, за что ему теперь грозит уголовное наказание.
Ранее в телеграм-канале «Воевода вещает» появились видео, где Земцов рассказал, что планирует расстаться с жизнью. Информацию о случившемся также подтвердил военный эксперт Борис Рожин. По данным Рожина, трагедия произошла на фоне серьёзных потрясений в жизни офицера. Свой канал на 175 тысяч подписчиков блогер передал коллеге Кириллу Фёдорову. Тот успел опубликовать видео с комментарием «надеюсь, этого не случилось», но вскоре удалил пост.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.