16 апреля, 08:07

«Гарантированный заработок» под запретом: Что изменится для продавцов онлайн-курсов

Верховный суд приравнял онлайн-курсы к обычным услугам

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Andrew Will

Онлайн-курсы в России подпадают под закон о защите прав потребителей. Верховный суд постановил, что обещания «гарантированного заработка» теперь могут привести к иску. Юрист Наталья Курбатова объяснила новые правила для инфобизнеса.

Реклама и качество курсов должны соответствовать закону, рассказала юрист в интервью RuNews24.ru. Продавцы обязаны давать покупателям полную информацию. Дисклеймеры не спасают от ответственности. Суд оценивает реальное качество услуги, а не просто доступ к урокам.

Эксперт рекомендует убрать из рекламы абсолютные обещания, указывать только подтверждённый опыт и делать понятные оферты. Прозрачность и качество продукта — лучшая защита от претензий.

Ранее появилась информация, что актёр Дмитрий Нагиев провёл в Дубае серию платных мастер-классов по саморазвитию. Доход от мероприятий составил более 13 миллионов рублей. Трёхдневный курс прошёл в феврале в закрытом формате. В группе занимались всего 25 человек.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
