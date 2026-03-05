Стресс вместо терапии: Как вернуть деньги за курсы психологов-инфоцыгангей

Рынок онлайн-курсов по психологии растёт — вместе с ним увеличивается и число недовольных покупателей. Типичная ситуация: человек заплатил крупную сумму за авторский курс, прошёл несколько занятий, почувствовал ухудшение состояния и хочет вернуть деньги. Как рассказал Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев, закон такую возможность предусматривает. Однако объём возврата зависит от оснований требований.

Можно ли отказаться от курса?

По статье 32 Закона «О защите прав потребителей» клиент вправе отказаться от услуги в любой момент. Исполнитель при этом может удержать только фактически понесённые и документально подтверждённые расходы.

Фразы вроде «деньги не возвращаем ни при каких условиях» юридической силы не имеют — они нарушают права потребителя. Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

Минимум, на который можно рассчитывать, — возврат средств за ту часть курса, которую вы ещё не прошли.

Когда можно требовать полный возврат?

Если есть основания считать, что услуга оказана ненадлежащего качества, можно требовать возврата всей суммы.

Основаниями могут быть:

заявленный формат или результат не соответствуют фактическим;

скрыта существенная информация;

применялись сомнительные методы, после которых состояние ухудшилось;

проигнорированы очевидные противопоказания.

В таких случаях потребитель вправе также заявить требования о компенсации морального вреда и возмещении убытков.

Однако важно понимать: одного утверждения «мне стало хуже» недостаточно. Необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями специалиста и ухудшением состояния. Подойдут медицинские заключения, переписка, записи консультаций и иные документы.

Когда курс может считаться медицинской услугой?

Если программу позиционируют как «лечение депрессии», «избавление от панических атак» или «терапию расстройства», это может выходить за рамки обычного образовательного продукта.

Психотерапия относится к медицинской деятельности и подлежит лицензированию. Если под видом курса фактически оказывались услуги, схожие с лечением, отсутствие лицензии может поставить под сомнение законность работы исполнителя и усилить позицию клиента в споре.

Что сохранить в качестве доказательств?

Перед подачей претензии важно собрать доказательную базу:

договор или оферту;

чеки и подтверждение оплаты;

скриншоты рекламных обещаний;

переписку с исполнителем;

медицинские документы (если обращались к врачу).

Пошаговый алгоритм возврата денег

Направьте исполнителю письменную претензию с требованием вернуть деньги. По закону ответ должен быть дан в течение 10 дней. Если отказали или проигнорировали обращение — подавайте иск в суд по месту своей регистрации. При сумме иска до 1 млн рублей госпошлина не уплачивается. Если суд удовлетворит требования, дополнительно взыщут штраф — 50% от присуждённой суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Ранее психолог объяснила, как регулярный обмен мемами убивает настоящие отношения. Подмена живого диалога подобным общением грозит стать причиной разочарований в близком человеке.