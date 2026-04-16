Российским штурмовикам с позывными Кейбер и Вейдер приказали захватить бетонный бункер в тылу ВСУ, не допустив потерь среди противника. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Штурмовики ВС РФ впервые получили приказ не трогать боевиков ВСУ при захвате бункера.

Боец, известный под позывным Вейдер, рассказал, что подобных распоряжений их подразделение прежде не получало. Он пояснил, что первоочередной целью являлось не просто подавление огневой точки, а захват «языков» для получения актуальных разведсведений.

Внутри бетонного сооружения укрывались трое ВСУшников. При взятии дота они почти не пострадали и достаточно оперативно изъявили желание помогать наступающей стороне.

Пленные находились под полным контролем российских военнослужащих и продолжали регулярно выходить на радиосвязь со своей бывшей частью. Они запрашивали у сослуживцев именно ту информацию, которая была необходима командованию РФ. Один из захваченных передал по рации, что FPV-дроны в настоящее время нефункциональны и у них отсутствует так называемый «глаз». Пользуясь этой ситуацией, штурмовики беспрепятственно просачивались в тыловые районы противника.

Благодаря этой рискованной и нестандартной вылазке удалось сохранить жизни российских пехотинцев на этапе генерального штурма. За проявленное мастерство Кейбер и Вейдер были выдвинуты на получение государственных наград.

