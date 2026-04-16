Иностранные наёмники бегут из бригады «Хартия» украинской Нацгвардии на фоне тяжёлых потерь под Купянском, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Среди тех, кто сознательно выбрал жизнь, — гражданин Бразилии Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу. Чтобы не остаться в окопах навсегда, он дезертировал вместе с товарищами.

По словам собеседника РИА «Новости», до поездки на Украину Риос пытался избраться депутатом на родине, но не вышло. После прибытия в Незалежную иностранец записался в 13-ю бригаду, командование которой отправило его и других наёмников из Латинской Америки под Купянск.

Ранее источник на рынке вербовки иностранных наёмников рассказал СМИ, что приезжие их Колумбии возвращаются с Украины с тяжёлыми увечьями. Собеседнику журналистов известно, например, о случаях, когда гости из зарубежья прилетали домой с повреждениями 70% тела.