16 апреля, 09:08

Мурашко назвал четыре болезни, которые разрушают здоровье россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший вред здоровью населения. Об этом в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, комментируя приоритеты программы государственных гарантий.

По словам Мурашко, особое внимание в программе уделяется раннему выявлению заболеваний. В первую очередь речь идет о дислипидемиях, атеросклеротических поражениях и тромбофилических осложнениях. Министр отметил, что именно атеросклеротические и сосудистые нарушения входят в число ключевых направлений профилактики.

Он добавил, что значительный ущерб здоровью также наносят сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертония. В совокупности эти четыре группы заболеваний, подчеркнул министр, сегодня оказывают наибольшее влияние на общее состояние здоровья населения.

Интернет лечит или калечит? Нарколог объяснил всплеск психических проблем у подростков
Ранее сообщалось, что официальная статистика по описторхозу в России может существенно занижать реальный масштаб заражения. Для точной диагностики требуется дуоденальное зондирование, однако количество медицинских лабораторий, где проводится такая процедура, остается ограниченным.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
