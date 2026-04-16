Врач назвала единственное условие, при котором хлеб становится вредным

Хлебобулочные изделия не опасны для большинства людей. Проблема возникает, когда хлеб вытесняет из рациона более полезные продукты. Миф о вреде хлеба развеяла врач общей практики Елена Павлова.

рафинированная мука и сахар вызывают резкие скачки глюкозы, пояснила эксперт РИА «ФедералПресс». Это особенно важно для людей с предиабетом, диабетом 2 типа или инсулинорезистентностью.

Врач добавила, что сдобная выпечка часто содержит насыщенные жиры, трансжиры и избыток соли. Это влияет на давление и липидный профиль.

Эксперт рекомендует выбирать цельнозерновой хлеб с умеренным содержанием сахара и соли. Употреблять его стоит в разумных порциях — как часть основного приёма пищи.

По данным врача, универсальной нормы потребления нет. Всё зависит от возраста, активности и состояния здоровья. Но чем больше хлеба в рационе, тем меньше места остаётся для овощей, белка и клетчатки.

Недавно выяснилось, что россияне в среднем съедают 30 кг сахара и 87 кг хлеба в год. При этом овощей, фруктов и рыбы люди потребляют мало. Такой дисбаланс ведёт к ожирению и хроническим заболеваниям. Доля жиров в калорийности рациона достигла 38,3% — при норме 30%.