Свеча в ведре и газета для огурцов: Советы Октябрины Ганичкиной, как спасти рассаду от майских заморозков

Центральную Россию уже на следующей неделе ждёт новая волна заморозков и снега. Не исключено, что и начало мая станет прохладным. Как быть дачникам, чтобы сохранить рассаду, Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

В первой декаде мая некоторые огородники уже высаживают овощные культуры в теплицу: перцы, баклажаны, может быть, даже огурцы. Можно внутри поставить дуги и накрыть укрывным материалом. Главное — быть наготове: поставить железное ведро, зажечь внутри свечку и сверху накрыть железной пластинкой. Это очень хорошо, безопасно. Теплицу нужно закрыть со всех сторон, а грядки всегда должны быть влажными. Октябрина Ганичкина Агроном

Перед заморозками Ганичкина советует пролить грядку тёплой водой (градусов 40), поставить на дуги любые железные предметы и накрыть сверху укрывным материалом. А если заморозки сильные, можно сначала накрыть плёнкой, а потом ещё укрывным материалом, советует наша собеседница. Подвязывать пока ничего не стоит, иначе будет сложно укрывать — подождите до середины мая.

«А если уже подвязали шпагатом, то подвязанные огурчики, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни можно аккуратно обкрутить газетой или бумагой (нетканым материалом) — и всё будет прекрасно», — дала совет агроном.

Также если у вас не будет возможности оперативно укрыть посадки в случае заморозков на даче, то лучше повременить с высадкой до середины мая.