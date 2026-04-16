16 апреля, 10:45

Свеча в ведре и газета для огурцов: Советы Октябрины Ганичкиной, как спасти рассаду от майских заморозков

Октябрина Ганичкина советует пролить грядку тёплой водой перед заморозками

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Центральную Россию уже на следующей неделе ждёт новая волна заморозков и снега. Не исключено, что и начало мая станет прохладным. Как быть дачникам, чтобы сохранить рассаду, Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

В первой декаде мая некоторые огородники уже высаживают овощные культуры в теплицу: перцы, баклажаны, может быть, даже огурцы. Можно внутри поставить дуги и накрыть укрывным материалом. Главное — быть наготове: поставить железное ведро, зажечь внутри свечку и сверху накрыть железной пластинкой. Это очень хорошо, безопасно. Теплицу нужно закрыть со всех сторон, а грядки всегда должны быть влажными.

Октябрина Ганичкина

Агроном

В первой декаде мая некоторые огородники уже высаживают овощные культуры в теплицу: перцы, баклажаны, может быть, даже огурцы. Можно внутри поставить дуги и накрыть укрывным материалом. Главное — быть наготове: поставить железное ведро, зажечь внутри свечку и сверху накрыть железной пластинкой. Это очень хорошо, безопасно. Теплицу нужно закрыть со всех сторон, а грядки всегда должны быть влажными.
В первой декаде мая некоторые огородники уже высаживают овощные культуры в теплицу: перцы, баклажаны, может быть, даже огурцы. Можно внутри поставить дуги и накрыть укрывным материалом. Главное — быть наготове: поставить железное ведро, зажечь внутри свечку и сверху накрыть железной пластинкой. Это очень хорошо, безопасно. Теплицу нужно закрыть со всех сторон, а грядки всегда должны быть влажными.

Перед заморозками Ганичкина советует пролить грядку тёплой водой (градусов 40), поставить на дуги любые железные предметы и накрыть сверху укрывным материалом. А если заморозки сильные, можно сначала накрыть плёнкой, а потом ещё укрывным материалом, советует наша собеседница. Подвязывать пока ничего не стоит, иначе будет сложно укрывать — подождите до середины мая.

«А если уже подвязали шпагатом, то подвязанные огурчики, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни можно аккуратно обкрутить газетой или бумагой (нетканым материалом) — и всё будет прекрасно», дала совет агроном.

Прогноз погоды на май 2026: температурные качели, заморозки и чего ждать от майских праздников

Также если у вас не будет возможности оперативно укрыть посадки в случае заморозков на даче, то лучше повременить с высадкой до середины мая.

Как успеть все дачные работы за рекордно короткие майские праздники — секреты Октябрины Ганичкиной

