ВСУ усиливают группировку в Сумской области беспилотниками и теробороной. По данным российских силовых структур, которые приводит агентство ТАСС, в Краснопольский район направляются подразделения, укомплектованные операторами ударных дронов и бойцами территориальной обороны.

«Враг экстренно перебрасывает операторов ударных БПЛА (442-й отдельный батальон беспилотных систем ВСУ) и насильно мобилизованных солдат 122-й отдельной бригады теробороны», — говорится в публикации.

Поставлена задача направить подкрепления для повышения боеспособности и морально-психологического состояния личного состава 119-й бригады ТрО и 157-й ОМБр.

Ранее сообщалось, что украинское командование бросает в бой женщин на велосипедах. Тelegram-канал «Работайте, братья» опубликовал шокирующие кадры, как наш дрон-разведчик засёк в засаде одну из таких «штурмовиков».