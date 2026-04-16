Агрессия — это защита: Родителям объяснили, почему подростки становятся неуправляемыми

Главная причина подростковой агрессии — непроработанные детские страхи. Об этом сказала психолог Екатерина Быкова. Эксперт пояснила, что в 97% случаев тревоги связаны с отношениями с близкими взрослыми.

Если родители реагируют неадекватно, ребёнок «застревает» в тревоге, рассказала эксперт РИА «ФедералПресс». К подростковому возрасту непроработанные импульсы усиливаются и находят выход в агрессии.

Агрессия — это защита от страха, а не злой умысел. Решение — выстраивать в семье чёткие границы, эмоциональную поддержку и открытый диалог.

При этом наркологи назвали интернет основной причиной роста психических расстройств у подростков в России. Доступ к информации в сети упростил самодиагностику. Пользователи стали лучше разбираться в вопросах ментального здоровья. Это и объясняет участившиеся обращения к специалистам.