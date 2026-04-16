Вырублен кирками в вечной мерзлоте: «Холодильник» из 50-х на Ямале станет туристическим объектом

На Ямале планируют сделать туристический объект из самого большого рукотворного холодильника в мире. Об этом рассказал представитель оператора Новопортовского месторождения Евгений Захаров. Уникальное сооружение может стать новой точкой притяжения для путешественников.

Местный рыбзавод раньше владел мерзлотником для хранения рыбы. Сейчас объект не используют по назначению. Но работники поддерживают сооружение в хорошем состоянии, рассказывает телеканал «Звезда».

Холодильник стоит на берегу Обской губы — самого крупного залива Карского моря. Люди устанавливают опорные подпорки и укрепляют стены — так они защищают объект от затопления.

Мерзлотник построили в середине 1950-х годов. Рабочие использовали лопаты и кирки — технику не применяли. Они пробили в вечной мерзлоте коридоры протяжённостью 1700 метров. Сооружение находится на глубине 10–12 метров. Там круглый год держится температура от −12 до −14 °C. В таком мерзлотнике можно хранить примерно 2,5 тысячи тонн рыбы.

