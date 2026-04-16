В понедельник в Москву вернутся снег, гололедица и штормовой ветер

В понедельник в Москве прогнозируются осадки в виде снега, которые сформируют временный снежный покров высотой до пяти сантиметров. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице ожидается арктическое вторжение, которое приведет к резкому снижению температуры. Ночью температура приблизится к нулю с вероятностью слабых заморозков, что повысит риск образования гололедицы. В течение дня столбики термометров не поднимутся выше диапазона от 0 до +3 градусов.

«Ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров», — сказал он.

Синоптик отметил, что интенсивные осадки перейдут в твердую фазу, что и приведет к формированию снежного слоя на протяжении двух суток. Дополнительным фактором станет штормовой ветер с порывами до 16 м/с, из-за чего температура будет ощущаться значительно ниже фактической — примерно на уровне −3…−5 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца текущей недели ожидается почти непрерывная дождливая погода, при этом осадки будут носить кратковременный и локальный характер. Погодный сценарий развивается по неблагоприятному варианту, хотя дожди не охватят всю территорию города одновременно.