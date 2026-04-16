Вместо сказки — полигон: Родина Санта-Клауса в Лапландии теперь готовится к учениям НАТО

Родина Санта-Клауса — финская Лапландия — постепенно превращается в военный полигон НАТО. Данное заявление сделал российский посол в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с ТАСС.

«Финскую Лапландию — родину Санта-Клауса, превращают в полигон обучения натовских подразделений ведению боевых действий в северных широтах, что, кстати, уже начинает вызывать закономерные вопросы у жителей региона», — указал он.

Финляндия стала членом блока в апреле 2023 года. Вашингтон, в свою очередь, настаивает на увеличении оборонных бюджетов союзников до 5% от ВВП. Это предложение активно продвигает президент США Дональд Трамп. На июньском саммите 2025 года в Гааге лидеры стран НАТО договорились достичь этой планки к 2035 году.

Ранее сообщалось, что США своими заявлениями о возможном выходе из НАТО рискуют открыть ящик Пандоры, показав пример остальным странам-участницам, которые тоже могут задуматься о подобном шаге. Как указал политолог-международник Владимир Оленченко, если бы премьер Венгрии Виктор Орбан и его партия победили на парламентских выборах, то в будущем этот вопрос неизбежно бы подняли.