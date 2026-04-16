Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для его Украины приоритетным является вступление в Евросоюз, а не в НАТО. В беседе с немецким каналом ZDF от подчеркнул, что шансов на интеграцию в альянс гораздо меньше, поскольку США и ряд других государств выступают против.

«Для Украины очень важно быть членом ЕС, и мы этого очень хотим. Шансы на вступление в НАТО меньше. Здесь США оказывают большое влияние, и они это не поддерживают. И не только они, если честно. Европейский Союз с экономической и безопасной точки зрения является лучшим вариантом, чем НАТО, членом которого Украина не является», — ответил он.

Киевский главарь назвал Евросоюз оптимальным выбором — как с позиции экономической выгоды, так и в вопросах обеспечения безопасности. Зеленский добавил, что у Украины есть «800-тысячная армия и передовые технологические наработки, которые могли бы серьёзно усилить ЕС».

Между тем глава польского МИД Радослав Сикорский фактически заблокировал идею ускоренного приёма Украины в ЕС. Он заявил, что Варшава будет требовать от Киева соблюдения всех процедур и критериев, как это когда-то делала сама Польша. По словам Сикорского, хотя в Еврокомиссии и обсуждается возможность особого порядка, эти планы не имеют будущего.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский явно не осознаёт финансовых последствий возможного вступления Украины в Евросоюз, раз так настойчиво требует предоставить членство. Обозреватель напомнил, что за членство в ЕС придётся платить.