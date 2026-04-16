Белые ночи зовут: Петербург официально открыл турсезон и ждёт миллионы гостей

Петербург дал старт летнему сезону туризма. Символическим началом стала разводка Дворцового моста. Город готовится принять миллионы гостей — в прошлом году их было 12,5 миллиона.

Председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич отметил, что основа летнего Петербурга неизменна: белые ночи, разводные мосты и вечерние прогулки по воде. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель директора «Мостотреста» Максим Зуев добавил, что каждый разводной мост оснащён двумя тысячами датчиков. Один пролёт Дворцового моста весит 700 тонн — поднимать такую конструкцию ежедневно требует серьёзной работы.

Генеральный директор судоходной компании Андрей Кузнецов пояснил, что Минтранс разрешил пассажирским судам проходить через разведённые пролёты. Ограничение — максимум три теплохода с лоцманом на борту.

