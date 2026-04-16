16 апреля, 11:09

Рукопожатия могут быть смертельно опасными

Врач Кондрахин предупредил о риске заражения туберкулёзом через рукопожатие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Рукопожатие является опасным способом передачи инфекций. Через ладони распространяются болезни от гриппа до холеры и туберкулёза. Об этом сообщил врач Андрей Кондрахин в разговоре с «Абзацем».

Через кисти рук передаются не только кишечные, но и многие вирусные заболевания. Люди часто дотрагиваются до грязных поверхностей или прикрывают рот ладонью при кашле, забывая потом её обработать.

Специалист отметил, что вся группа кишечных патогенов и большая часть воздушно-капельных распространяется контактным путём. Например, индивид чихнул в руку, а затем пожал другому человеку конечность или коснулся дверной ручки.

«В группу таких инфекций входят пищевые токсикоинфекции, сальмонеллёз, различные формы диареи, гепатит группы А... Вирусы гепатита, холера, грипп, даже ковид – всё это может передаваться через контакт», — предупредил эксперт.

Чтобы защититься от угрозы, достаточно соблюдать элементарные правила. Медик советует регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками после посещения общественных мест и перед едой. Эти простые действия существенно понижают риск заполучить инфекцию.

Опасный глоток: Врач объяснил, почему стакан воды из-под крана — прямая дорога в инфекционку

Ранее ФМБА России завершило разработку вакцины против лихорадки денге. Глава агентства Вероника Скворцова сообщила, что препарат переходит к этапу клинических исследований. Теперь учёные приступят к испытаниям на людях.

Лия Мурадьян
