Песков: Совещания по экономике у Путина проходят в закрытом режиме

Экономические вопросы глава государства Владимир Путин обсуждает с профильным кругом лиц несколько часов подряд в обстановке полной конфиденциальности. О том, как именно проходят такие встречи, представителям СМИ поведал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

«В основном, это такое несколько часов длящееся мероприятие, которое проходит в закрытом режиме, и, конечно же, там свободный обмен мнениями и высказывались самые различные точки зрения», — рассказал он.

Помимо этого, Песков уточнил, что подобные встречи носят вовсе не разовый, а системный характер: их проводят с завидной регулярностью, и та конкретная встреча, о которой идёт речь, является далеко не единственной в череде аналогичных совещаний на экономические темы.

А ранее стало известно, что Путин считает приоритетным для развития экономики в РФ. В своём заявлении он отметил важность повышения производительности труда. Глава государства пояснил, что в условиях нехватки работников требуется кардинальный пересмотр подходов.