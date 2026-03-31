Путин: РФ должна использовать свой потенциал в период перелома мировой экономики

Россия обязана использовать свой транспортный и логистический потенциал в условиях коренного перелома в мировой экономике. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые объекты в регионах страны.

«Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. С учётом коренных перемен в мировой экономике, мы обязаны максимально эффективно его использовать, для того чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надёжные и выгодные маршруты», — подчеркнул глава государства.

Создание транспортного каркаса внутри страны, по словам Путина, полностью вписывается в планы России по участию в формировании новых международных транспортно-логистических магистралей.

Ранее Владимир Путин заявил о планах дальнейшего развития транспортной системы России. В частности, речь идёт о модернизации дорожной сети на федеральном и региональном уровнях, а также о повышении безопасности судоходства по Северному морскому пути и Трансарктическому коридору. В условиях меняющейся мировой экономики его необходимо максимально эффективно использовать для создания новых, более безопасных и выгодных логистических маршрутов, отметил президент.