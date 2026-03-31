Путин рассказал о планах дальнейшего развития транспортной системы России

Президент России Владимир Путин заявил о планах дальнейшего развития транспортной системы страны. В частности, речь идёт об улучшении дорожной сети на федеральном и региональном уровнях, а также о повышении безопасности судоходства по Северному морскому пути и Трансарктическому коридору.

Глава государства подчеркнул, что Россия обладает значительным транзитным потенциалом, который необходимо максимально эффективно использовать для создания новых, более безопасных и выгодных логистических маршрутов в условиях меняющейся мировой экономики.

«Для этого обязательно продолжим модернизировать транспортную инфраструктуру, расширять сеть федеральных и региональных дорог. Будем повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути и всего Трансарктического транспортного коридора, наращивать мощности Восточного полигона железных дорог», — отметил Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, которая прошла по видеосвязи.

Ранее Путин в формате видеоконференции из Ново-Огарёво дал старт запуску ряда новых объектов транспортной инфраструктуры. Проекты затрагивают авиационную сферу, водные маршруты и современные логистические решения, направленные на улучшение связности регионов.