Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 12:45

Путин рассказал о планах дальнейшего развития транспортной системы России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о планах дальнейшего развития транспортной системы страны. В частности, речь идёт об улучшении дорожной сети на федеральном и региональном уровнях, а также о повышении безопасности судоходства по Северному морскому пути и Трансарктическому коридору.

Глава государства подчеркнул, что Россия обладает значительным транзитным потенциалом, который необходимо максимально эффективно использовать для создания новых, более безопасных и выгодных логистических маршрутов в условиях меняющейся мировой экономики.

«Для этого обязательно продолжим модернизировать транспортную инфраструктуру, расширять сеть федеральных и региональных дорог. Будем повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути и всего Трансарктического транспортного коридора, наращивать мощности Восточного полигона железных дорог», — отметил Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, которая прошла по видеосвязи.

13 млн км без аварий: Путин оценил эффективность беспилотного транспорта

Ранее Путин в формате видеоконференции из Ново-Огарёво дал старт запуску ряда новых объектов транспортной инфраструктуры. Проекты затрагивают авиационную сферу, водные маршруты и современные логистические решения, направленные на улучшение связности регионов.

