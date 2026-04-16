16 апреля, 11:50

Зеленский получил премию «Четыре свободы», но никто не понял за что

Зеленский получил премию «Четыре свободы» в Нидерландах. Обложка © Х / Vandaag Inside

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды для получения премии «Четыре свободы», которую вместе с ним присудили и украинскому народу. Данную информацию передаёт Reuters.

Награду, по данным, вручили в знак признания якобы мужественной борьбы Украины за свободу и демократию в невероятно тяжёлых условиях.

Премия «Четыре свободы» — это ежегодный приз, который присуждается отдельным личностям и целым организациям за вклад в развитие идей, заложенных Франклином Делано Рузвельтом. Ещё в начале 1941 года, выступая перед американскими законодателями, 32-й президент США сформулировал четыре базовых принципа, на которых, по его мнению, держится здоровое общество.

Первый принцип — право человека на свободное выражение своего мнения где бы то ни было. Второй — право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Третий — освобождение от нужды, то есть создание экономических условий для достойной жизни всех народов планеты. Четвёртый — избавление от страха, что предполагает повсеместное разоружение до уровня, при котором ни одна держава не сможет безнаказанно напасть на соседа. В социальных сетях люди удивились по какому из пунктов может подходит Украина и сам Зеленский.

Зеленский выбрал, что ему дороже: вступление в НАТО или в Евросоюз

Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию, где сразу же приступил к переговорам с председателем Совета министров Джорджей Мелони. Итальянцы, судя по реакции в соцсетях, восприняли появление гостя без особого энтузиазма — всем очевидна истинная цель его появления. Первая задача — выбить новые финансовые вливания и партии вооружений. Вторая — напомнить о себе европейским партнёрам, чьё внимание сейчас переключилось на ближневосточный кризис.

Юлия Сафиулина
