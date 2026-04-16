Зарезал двух за бутылкой и сбежал за 700 км: Задержан подозреваемый в убийстве под Одинцовом

В Подмосковье раскрыто двойное убийство, совершённое в поселке Большие Вязёмы (Одинцовский городской округ), подозреваемого задержали в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

В Чувашии задержали мужчину за двойное убийство в Подмосковье.

14 апреля в Больших Вязёмах нашли тела двух мужчин 1986 года рождения с множественными ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело.

Следователи установили личность подозреваемого, а полицейские задержали его в Чувашии. На допросе он сообщил, что совершил преступление во время бытового конфликта со знакомыми в ходе совместного употребления алкоголя.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли нож. Назначен комплекс экспертиз, включая судебно-медицинскую, биологическую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. В ближайшее время задержанному планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственного сына в результате бытового конфликта. Вечером 14 апреля 2026 года в квартире в Товарищевском переулке произошла ссора между родственниками. В ходе конфликта фигурант 1949 года рождения выстрелил из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения.