

16 апреля, 11:38

Пугачёвой посоветовали продать квартиру у Кремля и переехать поближе к МКАДу

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал Алле Пугачёвой продать элитную квартиру рядом с Кремлём. На вырученные средства певица легко погасит задолженность за коммунальные услуги. Оставшуюся сумму можно вложить в более скромное жильё — например, ближе к МКАД.

Ситуация с долгами выглядит странно, пояснил Бондарь NEWS.ru. Если человек живёт за границей и не пользуется дорогой недвижимостью в центре столицы, логичнее её продать. Часть вырученных средств покроет долги за услуги и капремонт. На остаток можно купить достойное жильё меньшей площади. Это решит вопрос с платежами раз и навсегда.

Эксперт добавил, что закон не обязывает собственника продавать имущество против воли. Принудить к такому шагу невозможно.

Ранее Life.ru сообщал, Алла Пугачёва накопила долг по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Речь об элитной недвижимости рядом с Кремлём. Общая сумма задолженности — около 100 тысяч рублей. Из них 83 тысячи долг за ЖКХ и отопление, остальное — взносы на капремонт.

Лия Мурадьян
