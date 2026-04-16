Мужчина и женщина госпитализированы после атак ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в Белгородской области из-за продолжающихся атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Почаево дрон ранил мужчину, у которого диагностированы минно-взрывная травма и проникающие осколочные ранения. Он направлен в областную клиническую больницу. Ещё одна пострадавшая — женщина из села Ясные Зори, которая находилась в служебном автобусе во время атаки БПЛА. С баротравмой и ранениями ног она госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода.

«Город Шебекино атакован дронами. На территории одного из предприятий повреждены фасад, остекление административного здания и три легковых автомобиля. От ещё одного удара дрона посечены фасад, остекление и кровля объекта торговли, а также легковой автомобиль», — добавил Гладков в Telegram-канале.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали Краснодарский край. В Туапсе погибли два ребёнка — пяти и 14 лет. Также пострадали семь человек. Обломки дронов повредили дома, детсад и судно в Сочи и Новороссийске