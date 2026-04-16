Пугачёва сняла с продажи виллу в элитном посёлке на Кипре

Алла Пугачёва остаётся на Кипре. Певица живёт в элитном закрытом посёлке. Объявления о продаже и аренде её виллы исчезли с сайтов недвижимости. Местонахождение артистки раскрыла дочь Кристина Орбакайте.

Орбакайте приехала к матери на день рождения и опубликовала видео с территории коттеджного комплекса,. В ролике засветилось название посёлка — там уже давно живёт звёздная семья. До этого журналисты находили объявление об аренде виллы Пугачёвой за 1,4 млн рублей в месяц. Сейчас предложение недоступно. Видимо, певица с семьёй решила остаться, рассказывает «Газета.ru».

Друг артистки Игорь Гуляев опровергал новости о переезде. Дизайнер назвал сообщения ложью в соцсетях.

В марте Life.ru сообщал, что Алла Пугачёва рассматривала возможность переезда с Кипра в Болгарию. Решение связывали с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Одной из причин было расположение дома — рядом с британской авиабазой Акротири.