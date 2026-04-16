Судьбоносный поход в туалет: Украинский пограничник попросил убежище в Румынии

Украинский пограничник попросил политическое убежище в Румынии во время официальной встречи с коллегами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В ходе погранично-представительской встречи украинской и румынской делегаций 28-летний майор из Измаила обратился к румынским властям с просьбой о предоставлении убежища. Мероприятие было посвящено совместному расследованию дела о задержании гражданина Украины. По сообщениям, офицер покинул встречу под предлогом посещения туалета, после чего сделал своё заявление.

Украинская сторона инициировала служебное расследование по факту данного инцидента.

