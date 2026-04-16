Семья военного лётчика Воеводы подтвердила отсутствие связи с ним

Родные военблогера Алексея Земцова, известного как Воевода, до сих пор не владеют информацией о его местонахождении. В последнее время близкие с ним не общались и не пытались предотвратить возможные попытки суицида, о которых ранее упоминалось в медиа.

В беседе с журналистами Mash мать и брат мужчины рассказали, что связь с ним прервалась. Они неоднократно пробовали дозвониться, однако абонент не отвечает на звонки со вчерашнего вечера.

Именно тогда в его личном Telegram-канале появились публикации, которые многие подписчики восприняли как предсмертные записи. С того момента автор перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на ситуацию и прибыли по адресу проживания блогера. В ходе осмотра жилого помещения тела молодого человека обнаружено не было.

Сейчас стражи порядка продолжают поисковые мероприятия. Официальных версий случившегося на данный момент не выдвигается.

Напомним, информация о смерти блогера появилась из-за опубликованного им ранее видео. По данным военного эксперта Рожина, трагедия произошла на фоне серьёзных потрясений в жизни офицера. По имеющимся сведениям, он столкнулся с тяжёлым конфликтом по месту службы и изменой супруги.