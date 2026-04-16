Fighterbomber: Военный блогер Воевода жив-здоров

Военный блогер и пилот Ка-52 Алексей Земцов с позывным Воевода жив-здоров. С таким утверждением выступил автор телеграм-канала Fighterbomber.

«Воевода на связи, жив-здоров. Но кто знает что будет через секунду?», — написал блогер в телеграм-канале.

Напомним, информация о смерти блогера появилась из-за опубликованного им ранее видео. По данным военного эксперта Рожина, трагедия произошла на фоне серьёзных потрясений в жизни офицера. По имеющимся сведениям, он столкнулся с тяжёлым конфликтом по месту службы и изменой супруги.